(ANSA) – MILANO, 8 GEN – L’Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di San Siro, dopo i fatti della partita contro il Napoli. Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui spiega inoltre di aver chiesto alla Figc e alla Lega Serie A di poter aprire il primo anello arancio del Meazza per la partita contro il Sassuolo ai bambini delle Scuole calcio nerazzurre, a ragazzi e ragazze del Csi.