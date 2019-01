(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Triatleti, nuotatori, ciclisti e corridori da tutto il mondo sono possono mettersi alla prova in un suggestivo percorso nel cuore di Doha, la capitale del Qatar. Le iscrizioni per la terza edizione del Doha Triathlon, che si terrà venerdì 8 febbraio 2019, sono ora aperte e possono essere effettuate online sul sito www.doha-triathlon.com. Oltre al Triathlon olimpico e alle distanze Sprint e Super Sprint, l’evento includerà un’ulteriore gara su distanza Super Sprint dedicata ai principianti e una sfida ufficiale di duathlon per i bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Il nuoto e la transizione avverranno nella baia del Museo di Arte Islamica, mentre il percorso ciclistico si snoderà lungo la Corniche di Doha. Nel parco del Museo di Arte Islamica si svolgerà invece la corsa. Nel primo trimestre del 2019, la programmazione di eventi sportivi nel Paese include la Ooredoo Doha Marathon a gennaio, il Doha Triathlon a febbraio e la Al Adaid Desert Challenge a marzo.