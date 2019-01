(ANSA) – CAGLIARI, 8 GEN – Pronto per l’allenamento di domani, probabile esordio già lunedì in Coppa Italia con l’Atalanta. Valter Birsa, classe 1986, il primo acquisto del Cagliari dopo l’apertura del calciomercato invernale, è sbarcato all’aeroporto di Elmas dopo le 19. Ha già sostenuto le visite mediche a Roma: non gli rimane che la firma sul contratto e poi indossare la nuova tuta rossoblù per cominciare una nuova avventura in Sardegna dopo cinque anni con il Chievo. Poche parole a tifosi e giornalisti prima di salire sull’auto: “Contento di essere qua – ha detto lo sloveno – speriamo di fare bene”. Trattativa ultraveloce: Maran aveva subito puntato sul suo ex giocatore dopo l’infortunio di Castro. E l’affare si è concluso ad appena pochi giorni dalla riapertura del mercato. Mancino, il giocatore sloveno dovrebbe sistemarsi sulla trequarti e consentire a Joao Pedro di giocare qualche metro più avanti vicino a Pavoletti.