(ANSAmed) – GAZA, 8 GEN – I servizi di sicurezza di Hamas hanno arrestato 45 palestinesi della Striscia di Gaza sospettati di aver agito per conto di Israele. Lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero degli interni locale, Yiad al-Bozum. Secondo Hamas hanno partecipato in vario modo alla infiltrazione di una unita’ speciale israeliana nel Sud della Striscia nel novembre scorso. I membri di quella unita’, uomini e donne che agivano in borghese e si esprimevano in arabo, furono bloccati da una pattuglia di Hamas presso Khan Yunes (a sud di Gaza City). Nella battaglia che ne segui’ rimasero uccisi sette miliziani di Hamas ed un colonnello israeliano. I militari israeliani riuscirono comunque a tornare in patria, portando con se’ il corpo dell’ ucciso. Ma lasciarono sul terreno due veicoli ed apparecchiature elettroniche sofisticate che in questi mesi esperti di Hamas hanno cercato di analizzare.