CARACAS – La nazionale venezuelana sta completando, a Cali (in Colombia) la fase di preparazione per il Sudamericano Under 20, che si disputerà in Cile, tra il 17 gennaio al 10 febbraio 2019. L’obiettivo principale della Vinotinto é quello di portare a casa uno dei biglietti per il mondiale di categoria che si disputerà in Polonia

Uno dei perni dell’attacco creolo é Santiago Herrera che in un comunicato stampa della Federación Venezolana de Fútbol ha parlato sulla preparazione e sugli obiettivi per il torneo continentale.

Prima di volare in Colombia, la Vinotinto ha disputato una serie di amichevoli (quattro nello stadio Olímpico di Caracas e due nel Centro Nacional de Alto Rendimiento). Nelle gare disputate ai piedi dell’Ávila ha affrontato Atlético Venezuela (vittoria 4-0), Vinotinto Under 17 (sucesso 3-0), Carabobo (ko 3-0), Metropolitanos (0-0). Mentre nell’Isola di Margarita aveva affrontato il Margarita (1-1) e Deportivo Nueva Esparta (3-0)

“Rappresentare il tuo paese é bellissimo! Essere qui insieme ai miei compagni. Siamo in una fase decisiva della preparazione. Sono stati dei giorni di arduo lavoro, durante i quali abbiamo assimilato tutti gli schemi e le tattiche. I risultati di questo lavoro si vedono sul campo”.

Il giocatore, in forza all’Università della California, negli Stati Uniti, confessa che il punto di forza di questa squadra é la mentalità vincente. “Io credo che tutti noi ci stiamo sforzando al massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Il punto di forza é la voglia di vincere. Uno non riesce a conoscere le proprie forze finché non si mette alla prova in campo. Tutti noi abbiamo lavorato duro e siamo riusciti a tirar fuori il meglio di noi stessi”.

Lo stage colombiano sarà l’ultima tappa prima di cimentarsi nel torneo continentale dove la nazionale venezuelana affronterà: Colombia (17 gennaio), Cile (19), Brasile (21) e Bolivia (23). Le migliori tre del girone voleranno all’esagonale finale, qui le prime quattro classificate si qualificano per il campionato mondiale di calcio Under 20 che si disputerà in Polonia tra il 23 maggio e 15 giugno 2019. Va ricordato che la nazionale venezuelana é stata vice-campione del mondo nell’edizione che si é disputata in Corea del Sud nel 2017.

( di Fioravante De Simone )