(ANSA) – LONDRA, 8 GEN – Wembley non porta fortuna al Chelsea, che nel più celebre stadio di Londra in questa stagione aveva già perso il Community Shield contro il Manchester City e contro il Tottenham (3-1) in campionato. Questa volta sono stati ancora gli Spurs a battere, per 1-0, la squadra di Maurizio Sarri nella semifinale di andata della Coppa di Lega inglese. Kane e compagni si sono imposti grazie al rigore concesso dopo esame dell’azione al Var e trasformato dal n.10. L’azione che ha deciso il match è avvenuta al 24′, quando la video assistenza ha segnalato all’arbitro Oliver che Kane non era in fuorigioco sul lancio di Alderweireld nonostante la segnalazione dell’assistente. Una volta ricevuto il verdetto nell’auricolare, Oliver ha concesso il penalty perché nel prosieguo dell’azione il numero 10 degli Spurs era stato atterrato da Kepa. Dopo la partita, Scotland Yard ha reso noto di aver arrestato un ragazzo di 17 anni, colpevole di “insulti razzisti” durante la partita e resistenza a pubblico ufficiale.