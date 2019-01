(ANSA) – VENEZIA, 8 GEN – L’Umana Reyer Venezia ha battuto i cechi del BK Opava per 102-81 (13-20, 37-38, 70-61) in una partita del girone B della Champions League di basket. Nel corso del match, dopo un inizio lasciato in mano agli avversari, la Reyer ha fatto emergere la propria maggior qualità nel gioco di squadra (30 assist) e profondità (tutti e dodici i giocatori a referto) e avuto la meglio sui cechi. Approfittando della possibilità di portare a referto sette stranieri, coach De Raffaele ha concesso un turno di riposo a Biligha, rilanciando Vidmar che ha segnato 12 punti, mentre il miglior marcatore per Venezia è stato Daye, con 20.