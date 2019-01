(ANSA) – NEW YORK, 9 GEN – Sanità per tutti a New York. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, propone un piano da 100 milioni di dollari che offrirà servizi sanitari accessibili per tutti, inclusi gli immigrati illegali, coloro che hanno redditi bassi e i giovani che al momento hanno piani assicurativi sanitari troppo costosi. De Blasio ritiene che il piano porterà benefici anche in termini di costi perchè ridurrà le visite al pronto soccorso da parte di chi non ha un’assicurazione e migliorerà in via generale la salute pubblica.