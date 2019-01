(ANSA) – NEW YORK, 9 GEN – Una barriera al confine con il Messico è “assolutamente essenziale” per la sicurezza. Lo afferma Donald Trump rivolgendosi agli americani dallo Studio Ovale. I discorsi dallo Studio Ovale sono il formato piu’ ufficiale che un presidente puòl usare per rivolgersi al Paese: il primo a parlare dallo Studio Ovale fu Harry Truman nel 1947. John F. Kennedy lo usò per la crisi dei missili con Cuba. George W. Bush per l’11 settembre. L’immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani: “Dobbiamo agire subito. Io sono determinato”, ha aggiunto il presidente. E poi: “C’è una crescente crisi umanitaria al confine” con il Messico.