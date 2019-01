(ANSA) – NEW YORK, 9 GEN – Il 47% degli americani attribuisce la colpa dello shutdown al presidente Donald Trump. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Politico-Morning Consult, secondo il quale secondo il 33% degli intervistati la responsabilità della chiusura del Governo è dei democratici. Il 5% attribuisce la colpa ai repubblicani. La fotografia scattata da Politico-Morning Consult mostra come la posta in gioco con lo shutdwon sia alta, soprattutto per Trump la reputazione è in prima linea. Il sondaggio rivela come meno del 42% degli americani ritiene che ci sia una crisi al confine: il 37% ritiene che al confine ci sia un ‘problema’, mentre per il 12% non c’è nessuna crisi e nessun problema.