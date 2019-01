(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 9 GEN – Una donna di 50 anni, aggredita ieri sera in casa a colpi di coltello è ricoverata in ospedale a San Benedetto del Tronto in prognosi riservata. E’ stata raggiunta da fendenti in varie parti del corpo. Dell’aggressione è stato immediatamente sospettato il figlio, che dopo l’allarme dato da una vicina di casa non è stato trovato in casa. I carabinieri lo hanno rintracciato e fermato intorno alle 23. Si tratta di un 28enne di origini napoletane. I militari dell’Arma lo hanno portato in caserma.