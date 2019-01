(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Il debutto stagionale di Jordan Spieth e la presenza sul green di tanti big mondiali come Justin Thomas, Bryson DeChambeau e Patrick Reed. Il PGA Tour resta alle Hawaii e torna protagonista con il Sony Open. Ad Honolulu (10-13 gennaio) altro appuntamento show del massimo circuito americano. Tra i favoriti al titolo, oltre alle star americane, anche gli inglesi Ian Poulter e Paul Casey. E ancora: il giapponese Hideki Matsuyama e gli australiani Marc Leishman e Cameron Smith. Sul percorso del Waialae GC difende il titolo lo statunitense Patton Kizzire, vittorioso nel 2018 – dopo 6 buche di spareggio – in un confronto tutto a stelle e strisce contro il connazionale James Hahn, ora a caccia della rivincita. Tra i possibili outsider pure Bubba Watson, Cameron Champ, Gary Woodland, Dylan Frittelli e Matt Kuchar. In una rassegna che promette equilibrio e spettacolo, con le nuove regole protagoniste. (ANSA).