(ANSA) – CASTELLANA GROTTE (BARI), 9 GEN – Aveva sotterrato in un uliveto vicino alla sua abitazione 350 grammi di cocaina e una mitraglietta da guerra modello skorpion con tre caricatori e 26 proiettili calibro 7,65. Per questo i carabinieri hanno arrestato a Castellana Grotte un 39enne del luogo, disoccupato e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di arma da guerra clandestina. Nell’ambito di controlli antidroga i militari hanno perquisito casa del 39enne trovando alcuni grammi di cocaina e oltre diecimila euro in contanti. Una somma che ha spinto i militari a proseguire le ricerche con le unità cinofile in un vicino uliveto, recintato con muretti a secco. Qui è stata scoperta la droga, sotterrata in barattoli di vetro, e l’arma prodotta nell’est Europa. Il valore della cocaina sequestrata è stato stimato in circa 28mila euro.(ANSA).