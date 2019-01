(ANSA) – PERUGIA, 9 GEN – “Gentile Ministro Salvini, non scomodi solerti funzionari del Ministero dell’Interno, che per altro dovrebbero essere impegnati in ben altri compiti per la sicurezza dei cittadini, per avere dati che il suo governo già possiede in quanto la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è del suo collega Ministro Toninelli e della relativa struttura ministeriale che si occupa di lavori pubblici”: così la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, su Facebook in risposta a una dichiarazione di Salvini nella quale – sostiene – affermava, riferendosi a Toscana, Piemonte e Umbria contrarie al Decreto Sicurezza, che si sarebbe fatto mandare il numero dei cittadini in attesa di una casa popolare. “I dati puntuali sulle case popolari in Umbria – afferma Marini – glieli illustro in dettaglio io: la Regione Umbria possiede ben nove mila alloggi di edilizia residenziale pubblica e non temiamo confronti comparativi con altre regioni italiane, raffrontando anche popolazione e fabbisogno”. “In questi anni di guida regionale – scrive ancora Marini – le mie giunte hanno contribuito a far accrescere il totale raggiunto di 400 nuovi alloggi ed altri 100 se ne aggiungeranno nel 2019. Dal 2008 il Governo non stanziava risorse per questo settore. Abbiamo dovuto attendere il Governo Renzi per avere la legge di riforma 80/2014 e lo stanziamento di 321 milioni di euro da parte dei governi Renzi e Gentiloni che hanno assegnato all’Umbria circa 15 milioni di euro. Nel frattempo la Regione ha investito proprie risorse del Por-Fesr per quasi 9 milioni di euro riqualificando dal punto di vista energetico e sismico molto edifici ed alloggi. Abbiamo stanziato ulteriori 2,5 milioni di euro del bilancio regionale per manutenzione straordinaria. Non abbiamo occupazioni abusive degli alloggi grazie alla professionalità e qualità del personale di Ater e la piena efficienza organizzativa. In Umbria – ribadisce Marini – non abbiamo mai avuto bisogno di forze di polizia dello stato e di prefetti per sgomberare alloggi di edilizia pubblica”. (ANSA).