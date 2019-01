(ANSA) – AOSTA, 9 GEN – Entro sei o sette anni il Traforo del Monte Bianco, che collega l’Italia alla Francia, dovrà chiudere per uno o due anni a causa di una serie di lavori alla volta del tunnel non più rinviabili. Lo ha riferito oggi il presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, “sulla base di notizie raccolte in questi giorni in maniera formale dai rappresentanti regionali nella Società italiana traforo del Monte Bianco e in modo informale dalla direzione della gestione unica dell’azienda”. La Regione è in attesa di avere dalla Sitmb ulteriori dati in considerazione del fatto che “il problema è molto grave”, ha rimarcato il presidente valdostano intervenendo in Consiglio regionale, e lo scenario di una chiusura del traforo rappresenta “un grosso pericolo per l’economia della Valle d’Aosta”. (ANSA).