(ANSA) – ROMA, 09 GEN – “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui mi rivolgo al sottosegretario Giorgetti, sarebbe bello che anche lo Stato inserisse la parola sport in quella che viene definita la costituzione più bella. I tempi sono maturi per fare qualcosa in questo senso”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione dell’edizione 2018/2019 dei Campionati Studenteschi.