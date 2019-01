(ANSA) – MOSCA, 9 GEN – La Russia ha raggiunto un’intesa con l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) per quanto riguarda la consegna dei dati sui campioni di doping degli atleti russi. Lo ha detto oggi il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Peskov ha dichiarato che un certo numero di aspetti tecnici relativi a questo problema sono rimasti in sospeso fino ad oggi. “I dati erano pronti per essere consegnati [alla WADA] durante la precedente visita”, ha detto. “Alcune divergenze sono scoppiate riguardo ai dispositivi di archiviazione dati e così via.” “Direi che questi problemi erano non sostanziali, ma di natura logistica”, ha detto Peskov. “Sono attualmente in corso intensi contatti a livello dei nostri dipartimenti sportivi e un’intesa è stata raggiunta con la WADA in merito ai lavori futuri”. Lo riporta la Tass.