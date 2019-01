(ANSA) – TORINO, 9 GEN – “Sono perfettamente d’accordo con la prevedibile archiviazione della pratica”. Il procuratore di Torino Armando Spataro, da fine anno in pensione, commenta così, interpellato dall’ANSA, la decisione della Prima Commissione del Csm di non aprire una pratica a tutela del magistrato, come avevano chiesto i consiglieri togati di Area, per il botta e risposta col ministro dell’Interno dopo un suo tweet su una operazione di polizia ancora in corso. “Figuriamoci se una frase di Salvini o di chiunque altro poteva ledere la mia indipendenza o quella di tutti i magistrati italiani!”, aggiunge Spataro, che aveva criticato il vicepremier sostenendo che il suo tweet a operazione “in corso” metteva a rischio il suo buon esito. Una critica che il responsabile del Viminale aveva respinto al mittente, accusando Spataro di avere mosso nei suoi confronti un “attacco politico”, sbagliando “nei modi e nei tempi”.(ANSA).