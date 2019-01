(ANSA) – PARIGI, 9 GEN – “Salvini? Lui è in campagna elettorale permanente ma non risolve le difficoltà dell’Italia”: lo ha detto, intervistata dalla tv on line del quotidiano L’Opinion, la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. “Quando si è al governo – ha ribadito la Loiseau – ci si deve occupare del benessere dei propri concittadini e non vedo come immischiarsi nella vicenda dei gilet gialli migliori il benessere degli italiani. Secondo me – ha concluso – vogliono distogliere l’attenzione dai problemi interni”.