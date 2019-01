(ANSA) – ROMA, 9 GEN – Il Pd chiede “che il presidente del Consiglio venga immediatamente a riferire in aula sul ruolo che ha avuto nella vicenda Carige e in particolare sulle telefonate intercorse tra lui e componenti della famiglia Malacalza: è in gioco la sua terzietà e la sua indipendenza”. Lo afferma nell’Aula della Camera Enrico Borghi.