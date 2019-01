(ANSA) – ROMA, 9 GEN – Maurizio Martina chiude a qualsiasi ipotesi di dialogo o alleanza con M5S e chiede “nessuna ambiguità” sul tema al rivale per la segreteria Pd Nicola Zingaretti. “Ma non volevi una trattativa con loro mesi fa?”, gli rispondono in sintesi Andrea Orlando e Roberto Morassut. “Il nostro compito è quello di salvare il Pd e rilanciarne il ruolo di alternativa a Lega e Cinque Stelle senza tentennamenti – dice Martina riunendo parlamentari e coordinatori regionali della sua mozione per il congresso a Roma, nella sede nazionale del Pd, il Nazareno -. Ci sono differenze importanti nelle mozioni: noi siamo orgogliosi del lavoro fatto al governo in questi anni e inquieti per quello che non siamo riusciti a fare”. “Noi diciamo no senza ambiguità ai Cinque Stelle come alla Lega. Perché anche questi mesi hanno segnato un solco profondo tra queste due forze di destra e noi – dice il deputato, ex segretario reggente -. Il nostro riformismo radicale può fare la differenza nella sfida alla destra”.