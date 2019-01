(ANSA) – NEW YORK, 9 GEN – Un museo dedicato al miglior amico dell’uomo. Dopo oltre 30 anni apre di nuovo i battenti a New York ‘The AKC Museum of the Dog’, uno spazio di due piani al civico 101 di Park Avenue interamente dedicato ai cani. Inizialmente il museo fu aperto da ‘American Kennel Club’, il registro dei cani con pedigree, nel 1982 all’interno del New York Life Building su Madison Avenue. Nel 1987 fu invece trasferimento temporaneamente in Missouri, l’8 febbraio riaprirà finalmente nella Grande Mela. Nel museo ci saranno mostre digitali ed interattive nonché centinaia di quadri e sculture in cui il soggetto principale è naturalmente fido. Al momento dell’apertura la prima mostra sarà intitolata a giusta ragione ‘For the Love of All Things Dog’ (per amore di tutto ciò che riguarda il cane).