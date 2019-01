(ANSA) – ST.ANTON (AUSTRIA), 9 GEN – La discesa ed il supergigante di cdm donne in programma sabato e domenica prossimi a St.Anton sono stati cancellati per troppa neve. Ancora non si sa quando e dove le gare verranno recuperate. Sulla località tirolese nevica abbondantemente da giorni e le previsioni meteo per il prossimo fine settimana sono cattive: impossibile pertanto preparare in tempo la pista.