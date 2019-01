(ANSA) – PARIGI, 9 GEN – Scritte ‘Garcia vattene’ sono apparse sui muri della Commanderie, il centro d’allenamento dell’Olympique Marsiglia, in piena crisi, con i tifosi che contestano apertamente giocatori e tecnico. ‘Rudi vattene’, ‘Fuori Garcia’ hanno scritto i tifosi, ancora feriti dall’umiliante eliminazione dalla Coppa di Francia domenica scorsa a opera dei dilettanti di 4/a Divisione dell’Andrezieux (2-0). L’OM è già stato eliminato nei primi turni sia in Coppa di Lega, sia in Europa League. In campionato, la squadra è al sesto posto con due partite in meno e domenica ospiterà il Monaco in un clima che già si annuncia particolarmente difficile.