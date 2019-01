(ANSA) – TORINO, 9 GEN – Il Torino prepara l’impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina, partita secca che vale la qualificazione ai quarti di finale. Con l’organico al completo, e con il presidente Cairo ad assistere interessato all’allenamento, la squadra di Mazzarri si è allenata sul terreno del Filadelfia: la Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali dei granata, è una delle due strade percorribili, oltre al campionato, per strappare la qualificazione in Europa League. Mentre Belotti e compagni preparano la sfida contro i viola, il ds Petrachi lavora sul mercato per sfoltire la rosa e individuare eventuali rinforzi. Piace l’ex juventino Pereyra, ora al Watford, secondo Mazzarri il profilo giusto per sostituire il deludente Soriano, passato al Bologna. La trattativa è in salita, perché gli inglesi non vorrebbero privarsene, ma i rapporti con la famiglia Pozzo, proprietaria del club, sono buoni e non sono esclusi colpi di scena.