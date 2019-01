(ANSA) – ROMA, 9 GEN – “Siamo contenti di avere ingaggiato un elemento del calibro di Pavard: è un grande calciatore e un bravo ragazzo. Ha dimostrare di avere voglia di compiere il salto di qualità in carriera: per lui è arrivato il momento”. Così Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, saluta, con un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del club, l’arrivo del difensore francese, proveniente dallo Stoccarda. La notizia dell’acquisto di Pavard è stata ufficializzata stamattina dal ds del club bavarese, ‘Brazzo’ Salihamidzic, ex jolly anche di Juve.