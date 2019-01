(ANSA) – AOSTA, 9 GEN – E’ stata presentata al tribunale di Aosta una richiesta di riesame contro il decreto che ha posto sotto sequestro due cancelli esterni di un immobile di via IV novembre a Saint-Vincent, perché raffiguranti – secondo la procura – l’aquila nazista e i triangoli usati sulle divise dei prigionieri nei campi di concentramento. I giudici devono ancora riunirsi per la decisione. L’istanza è della difesa del proprietario dell’immobile, Fabrizio Fournier, di 54 anni. Il provvedimento di sequestro probatorio, che secondo gli inquirenti è utile ai fini delle indagini, non impedisce l’uso dei cancelli. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa è il reato per il quale procede il pm Francesco Pizzato. Durante le perquisizioni del 4 gennaio, la Digos aveva trovato – coperta su un soffitto di un’area comune – una svastica in rilievo, oltre a scritti che gli investigatori ritengono di stampo nazista. Sulla vicenda aveva depositato un esposto la comunità ebraica.(ANSA).