(ANSA) – ROMA, 9 GEN – “La riforma del Coni? Non è più una battaglia, così come non è ancora una riforma. Non è una battaglia, perché il mandato del consiglio era quello di dialogare ed essere propositivi e collaborare, cosa che stiamo facendo sugli aspetti attuativi. Non è neanche una riforma, perché si tratta di un articolo di una legge. Per farla diventare una riforma serve concretezza pratica con i decreti attuativi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio informale convocato oggi.