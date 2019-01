CARACAS – La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo que rechaza los contratos de servicios suscritos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mediante los cuales se permite que empresas privadas actúen en actividades primarias de hidrocarburos.

“El gobierno continúa entregando riquezas petroleras bajo falsa denominación de contratos de servicios”, denunció el diputado Jorge Millán, quien propuso elaborara el acuerdo.

Denunció que el gobiernosin informar la Asamblea Nacional, ni solicitar su aprobación como lo establece la Constitución, suscribe contratos de servicios para actividades primarias de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos.

El acuerdo aprobado por el parlamento exige que a través del Ministerio de Petróleo se informe a la AN para que discuta y apruebe los contratos de servicio con empresas privadas que realicen actividades primarias.

Millán recordó que Pdvsa forma parte de la administración pública y los recursos generados por ella son de la República, por lo que los daños causados son contra el patrimonio de la nación.

Asimismo, el documento declara nulo los contratos de servicios donde intervengan empresas privadas que no sean aprobados por la Asamblea y advirtió a las empresas privadas que realicen actividades no autorizadas por la AN, que están violando la Constitución y las leyes.

Vale señalar que Pdvsa ha firmado varios contratos con empresas privadas, bajo el paraguas de un decreto presidencial, que otorga a al general Manuel Quevedo, presidente de la estatal, poderes especiales para la suscripción de acuerdos de forma rápida con la intención de levantar la producción petrolera.