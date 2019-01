(ANSA) – FIRENZE, 09 GEN – “Caro ragazzo o ragazza che, mosso da un irrefrenabile impeto amoroso, hai voluto lasciare un segno indelebile di questa tua emozione, rifletti per favore”. Lo ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella, su instagram, postando la foto di un cuore rosso disegnato con lo spray al centro di un marciapiede in piazza dei Ciompi. “Pensa che la nuova piazza dei Ciompi – ha continuato Nardella rivolgendosi a colui che ha realizzato il cuore – è anche tua, come di tutti i fiorentini. Pensa che per ripavimentarla in pietra ci sono voluti soldi, anche tuoi probabilmente, come di tutti i cittadini, tempo e sacrifici. Pensa che a casa tua sul pavimento del salotto o sulla parete della cucina forse non lo avresti fatto. E infine pensa che ora toccherà a qualcun altro spendere tempo e risorse per cancellarlo”. “Ci sono tanti modi – ha concluso – per manifestare l’amore verso qualcuno e qualcosa con un bel cuore. Certo non questo. Chi ritiene di saper amare deve anche dimostrare di saper rispettare”.