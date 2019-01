(ANSA) – BENEVENTO, 9 GEN – Viveva da solo, l’uomo di 61 anni, trovato morto all’interno di un’abitazione andata in fiamme ad Amorosi, nel Sannio. Nella casa, al momento della tragedia, c’erano quattro cagnolini. Uno è morto nell’incendio mentre gli altri tre erano accanto alla salma del loro padrone. Sulle cause che hanno scatenato l’incendio indagano gli uomini del commissariato di Polizia di Telese Terme e i vigili del fuoco. Le indagini, inoltre, dovranno stabilire se il decesso sia avvenuto per un malore che l’uomo ha avuto prima che divampasse l’incendio o per asfissia, a causa del fumo che ha invaso l’ambiente.