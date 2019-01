(ANSA) – FIRENZE, 9 GEN – La Fiorentina ha vinto il triangolare denominato ‘Visit Malta Tournament’, battendo 6-0 e 2-0 rispettivamente l’Hibernians e il Gzira United, squadre del massimo campionato maltese. Nella prima amichevole, disputata contro l’Hibernians, ha esordito il neoacquisto Luis Muriel ed è stato un debutto contraddistinto da una tripletta: il colombiano, che sarà presentato al Franchi venerdì, ha aperto su rigore, poi ha concretizzato gli assist di Benassi e Chiesa. A segno per i viola anche lo stesso Benassi, autore di una doppietta e Thereau. Nella seconda sfida, contro il Gzira, che ha donato ai viola una maglia dedicata ad Astori, le reti sono arrivate da un autogol di Borg, su tirocross di Dabo, e grazie a Veretout. E’ rimasto a digiuno Simeone, come pure Pjaca, che ha colpito un palo. Problemi fisici per Biraghi che ha lasciato il campo anzitempo: le condizioni del terzino non sembrano preoccupare in vista del primo impegno del 2019, la trasferta di domenica contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia.