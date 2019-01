(ANSA) – ROMA, 9 GEN – Il gigante Manchester City ha seppellito sotto una valanga di gol, bel 9, un Golia con le sembianze del Burton allenato da Nigel Clough, figlio del mitico Brian, l’uomo del doppio successo nell’allora Coppa dei Campioni alla guida del Nottingham Forest. I ‘citizens’ guidati invece da Pep Guardiola hanno ipotecato la qualificazione alla finale della Coppa di Lega inglese, stravincendo la seconda semifinale (la prima, ieri sera, era stata appannaggio del Tottenham sul Chelsea per 1-0). I gol sono stati messi a segno da De Bruyne, Gabriel Jesus (4), Zinchenko, con un tiro dalla lunghissima distanza (magari voleva solo crossare), che ha sorpreso il portiere ospite, poi ancora Foden, Walker e Mahrez. Il Burton, che è nono in League One, nulla ha potuto contro la valanga celeste.