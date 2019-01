ROMA.- E’ il caso ICARDI, provocato dalle parole di Wanda Nara, la notizia del giorno al calciomercato. Così ora il nome del numero 9 dell’Inter viene accostato a quello del Real Madrid che in estate vorrebbe rifondare la squadra, a meno che non rivinca la Champions. Oltretutto per i nerazzurri il bomber potrebbe essere la carta giusta per arrivare a Tony KROOS, che è il vero obiettivo, o forse il sogno di mercato per Marotta, Ausilio e i loro collaboratori.

Intanto, GABIGOL è andato al Flamengo, e adesso dal club carioca è arrivata una richiesta anche per MIRANDA, la cui situazione continua a essere monitorata anche dalla Roma. Nel giro degli attaccanti c’è anche HIGUAIN, perché Sarri insiste per averlo al Chelsea, anche se la dirigenza dei ‘Blues’ non vorrebbe spendere cifre folli per un Over 30. Bisognerà tenere d’occhio anche la situazione di MORATA, per il quale si è fatto avanti con decisione l’Atletico Madrid.

Ci sono poi i due del Genoa, PIATEK e KOUAME, e la novità del giorno è che per il secondo, che sembrava vicinissimo al Napoli, si è inserita la Juventus che ha contattato il presidente dei rossoblù Preziosi. Intanto il Napoli ha visto sfumare l’obiettivo PAVARD, visto che il campione del mondo francese è andato al Bayern, dove giocherà da luglio.

HYSAJ ha ribadito la richiesta di essere ceduto (interessa al Chelsea) e il suo agente Giuffredi ha avuto un colloquio con il ds degli azzurri Giuntoli. Il problema è che l’albanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni che blocca le trattative. Dal suo destino dipende quello di ZAPPACOSTA, che può andare alla Lazio solo se arriva un suo sostituto. Per LAZZARI la Spal ha ribadito agli emissari di De Laurentiis che il giocatore fino a giugno non si muove.

Il Milan sta cercando di stringere per SENSI del Sassuolo, che potrebbe essere l’unica mossa di mercato dei rossoneri per gennaio, oltre a Paquetà. In Francia parlando di un presunto interesse del Psg per NAINGGOLAN, ma per ora non ci sono conferme. Per il centrocampo della Roma è spuntato un nome nuovo, quello dell’ucraino MALINOVSKYI che gioca in Belgio nel Genk (che ha chiesto 12 milioni) mentre per THIAGO MENDES non è ancora stata fatta un’offerta concreta al Lilla. Alternativa ai due è DENDONCKER, nonostante l’annata finora negativa nel Woilverhampton.

Il Bologna cerca nuovi rinforzi dopo Soriano e Sansone e punta KRAGL e SPINAZZOLA. Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di BIRSA., mentre il Parma ancora non riesce a riportare KUCKA in Italia, e ora cerca giovani: chiesti KASTANOS e DEL SOLE (il secondo attualmente nel Pescara) alla Juve e CORIC alla Roma. La Sampdoria ha ormai definito la cessione di KOWNACKI al Fortuna Dusseldorf, e ora è in stand by per GABBIADINI.

C’è stato poi un contatto Chievo-Juventus per KEAN e VIGNATO (‘millennial’ che piace ai bianconeri), mentre per l’attacco del Frosinone è spuntato il nome di PALOSCHI. Il Bologna avrebbe offerto DESTRO, ma i ciociari hanno risposto che preferirebbero FALCINELLI. Sempre in piedi anche il discorso con Genoa e Sassuolo per MAZZITELLI, mentre il polacco FRANKOWSKI dello Jiagellonia c’è la concorrenza dei ceceni del Terek Grozny. La Lazio ha ceduto SPROCATI al Verona.

Infine l’Udinese: il dirigente dei friulani Pradè ha ‘blindato’ DE PAUL, che fino a luglio non si muove. Intanto, dopo OKAKA, dal Watford è in arrivo anche ZEEGELAAR. Ora si tratta per ZUKANOVIC, mentre FELIPE VIZEU andrà al Gremio.