(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “Manteniamo l’impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo alla chiesa Valdese che si è offerta di accoglierli senza oneri per lo Stato”. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice di governo. Si tratta di poco più di 10 persone. Da parte sua, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto: “Il governo è compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle ONG. Aggiungo che ogni nuovo eventuale arrivo dovrà essere a costo zero per i cittadini italiani”.