(ANSA) – NEW YORK, 10 GEN – La cifra che dovra’ pagare complessivamente Fiat Chrysler dopo aver patteggiato con le autorita’ Usa per la vicenda delle emissioni diesel dovrebbe essere di oltre 650 milioni di dollari, secondo quanto riporta l’Associated Press. Il caso delle emissioni diesel aveva riguardato oltre 104 mila tra Suv Jeep Grand Cherokee e pickup del marchio Ram, prodotte tra il 2014 e il 2016. Nello specifico – spiega l’Ap che cita fonti vicine al dossier – Fca dovra’ pagare circa 311 milioni di dollari di multa al governo federale e alle autorita’ della California. Inoltre il gruppo dovra’ sborsare circa 280 milioni di dollari per risarcire i proprietari dei veicoli coinvolti, dunque una cifra di circa 2.800 dollari a persona. Infine altri 72 milioni di dollari sono legati al patteggiamenti con altri stati Usa.