(ANSA) – POTENZA, 10 GEN – Dalla notte scorsa un’intesa nevicata sta interessando il Potentino: a causa del maltempo, oggi le scuole resteranno chiuse nel capoluogo e in molti altri Comuni della provincia. Già dalla serata di ieri, sulle strade provinciali e statali è in vigore il divieto di circolazione, istituito dal prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, per i mezzi pesanti.