(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. E’ accaduto intorno alle 8.50 in via Castiglion Fibocchi alla Magliana. Dalle prime informazioni sembra sia stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato. E’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’uomo, che ha precedenti, probabilmente aveva lasciato il figlio a scuola. Sulla vicenda indaga la polizia.