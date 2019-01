(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto molte e-mail da parte di esponenti del terzo settore, giustamente indignati per la scelta del governo di aumentare dal 12% al 24% l’Ires sugli enti no-profit. È una proposta inaccettabile, rispetto alla quale il presidente Conte ha ammesso l’errore. Tuttavia, aspettiamo dal governo fatti concreti”. Lo afferma Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. “Non è più il tempo della propaganda e – aggiunge -, proprio perché di questo governo non ci fidiamo, abbiamo depositato una proposta di legge, di un solo articolo, per riportare l’Ires al 12%. Pensiamo che questa proposta possa avere in Parlamento un’ampia condivisione, è stata, infatti, sottoscritta da tutti i capigruppo di opposizione e abbiamo chiesto al presidente Fico di calendarizzarla. Dobbiamo sostenere il terzo settore, dobbiamo aiutare chi aiuta gli altri. Ci aspettiamo – conclude Gelmini – che in Parlamento si possa discutere quanto prima questa proposta ed approvarla. #aiutiamochiaiuta”.