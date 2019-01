(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Riparte domani la stagione di Coppa del Mondo di fioretto. Riflettori sulle pedane di Katowice, dove saranno di scena le fiorettiste, e su quelle di Parigi. In Polonia 12 le azzurre in gara: Elisa Di Francisca e Martina Batini che, al rientro dopo la gravidanza, hanno tinto d’azzurro la prima tappa di cdm a Algeri piazzandosi prima e terza. Con loro, Arianna Errigo e la campionessa del Mondo, Alice Volpi, e poi Camilla Mancini, Chiara Cini, Erica Cipressa, Elisabetta Bianchin, Valentina De Costanzo, Beatrice Monaco, Martina Sinigalia e Francesca Palumbo. Dalle qualifiche di domani sono esentate, grazie al ranking, Volpi, Errigo e Mancini. Sabato la giornata clou. Gli azzurri impegnati a Parigi saranno 12: il campione del Mondo Alessio Foconi, il campione olimpico Daniele Garozzo. Poi Andrea Cassarà e Giorgio Avola, che come i primi due salteranno le qualificazioni, obbligate per Aspromonte, Bianchi, Filippi, Ingargiola, Luperi, Marini, Rosatelli e Trani.