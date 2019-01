(ANSA) – MILANO, 10 GEN – “La coppa Italia è un obiettivo fondamentale, vogliamo arrivare in fondo, e vincere sabato porterebbe morale in vista della Supercoppa italiana”. Davide Calabria punta a iniziare al meglio il 2019 superando sabato la Samp e poi mercoledì prossimo la Juventus in Arabia Saudita. “Chi è la favorita lo dicono tutti – ha detto il terzino a proposito della Supercoppa -. La Juve ha un percorso più lungo di vittorie, ha giocatori già pronti a livello europeo. Noi siamo una squadra in costruzione, partiamo da sfavoriti ma si inizia 0-0 e ce la metteremo tutta”. Schierato con continuità da Rino Gattuso, Calabria si sente nel “momento migliore della carriera”, ed è sicuro che Gonzalo Higuain sia il Cristiano Ronaldo del Milan: “Tutti gli attaccanti in un periodo di magra un po’ si deprimono, però lui ha sempre fatto gol: non c’è un problema Higuain”.