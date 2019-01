(ANSA) – CAGLIARI, 10 GEN – “Un esempio sempre, dentro e fuori dal campo. Ti voglio bene capitano”. È il messaggio di saluto su Twitter del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a Daniele Dessena, passato al Brescia (del suo ex presidente Massimo Cellino) a titolo definitivo dopo tanti anni in rossoblù. Il calciatore chiude una lunga avventura con il Cagliari che lo ha visto protagonista per ben 9 stagioni. Da quella 2009-2010 e dal gennaio 2012 a oggi: 206 partite giocate e 12 gol. Nato a Parma, ma di origini sarde, Dessena ha stretto subito un rapporto forte con il Cagliari e la Sardegna: nel 2015 ha ereditato la fascia di capitano da Daniele Conti. Gioie e dolori: nella stagione 2015-2016, proprio con il Brescia, riportò l’infortunio più grave della sua carriera con un lungo stop. Poi la resurrezione: difficile per i tifosi sardi dimenticare i due gol segnati al Palermo in un match cruciale per la salvezza, alla sua prima gara da titolare dopo la lunga assenza dai campi di calcio.