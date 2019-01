(ANSA) – TORINO, 10 GEN – Mario Mandzukic è in dubbio per la Supercoppa italiana che si giocherà tra sei giorni a Gedda, in Arabia Saudita, tra Juventus e Milan. L’attaccante bianconero nell’allenamento di questa mattina alla Continassa ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra. L’entità del problema muscolare sarà valutata nei prossimi giorni.