FIRENZE. – Debutta a Pitti Uomo la linea di ready to wear e accessori per lui della Automobili Lamborghini nata dall’accordo di licenza con Swinger International spa, lo stesso gruppo a cui fa capo il marchio di abbigliamento Genny e e che produce in licenza Cavalli Class. L’accordo prevede sviluppo, produzione e distribuzione della collezione Automobili Lamborghini dalla stagione autunno inverno 2019/20.

A presentare la collezione RTW e accessori nella Limonaia di Villa Vittoria, a Firenze, è Mathias Facchini, presidente del gruppo Swinger International, nonché marito della stilista di Genny, Sara Cavazzi. A cornice del total look e degli accessori del nuovo marchio, sono esposte la supersportiva automobile Lamborghini Huracan Performante Spyder e la collezione di arredi Authentic Living, in collaborazione con Riva 1920, disegnata da Karim Rashid.

“Punto ad un fatturato di 10 milioni di euro entro un anno – spiega Facchini – e conto di aprire a breve tre negozi Lamborghini a Dubai. Il nuovo marchio di abbigliamento e accessori sarà prodotto dal nostro team creativo assieme a quello interno della Lamborghini. I capi saranno distribuiti con la vendita diretta nei monomarca, nei negozi Lamborghini che andremo ad aprire e online, anche sul sito ufficiale della casa automobilistica”.

Il nuovo brand disegna un total look maschile ispirato al viaggio, quindi stile impeccabile e capi funzionali dalle alte performance. Abiti e accessori riportano il logo del Toro perché sono Tailor Tech: grazie alle tecnologie e all’approccio visionario, comune al design delle auto, fondono il formale con l’informale.

Esempi: tessuto tecnico bi-elastico, traspirante, antivento e antipioggia per il parka quattro in uno, con stampa carbon fiber su tutto l’interno del capo e con due fregi laterali a Y, pattern di riferimento che richiama la scorporazione dell’esagono distintivo Lamborghini. Il capospalla è completato da un caldo eco-piumino doubleface removibile con stampa “Mimetico Lamborghini”, dalle linee spigolose nelle tonalità del grigio, perfetto per essere utilizzato solo o in abbinamento, come classico capospalla no season. Lo stesso concetto viene ripreso anche per la techno jacket, un giaccone con chiusura a zip nastrata waterproof, la cui parte interna è removibile per un utilizzo che supera il concetto di stagione.

(dall’inviata Patrizia Vacalebri/ANSA)