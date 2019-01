(ANSA) – GENOVA, 10 GEN – Il pm di Genova Francesca Rombolà ha chiesto la condanna a sette mesi per Maurizio Raggio, l’ex compagno della contessa Francesca Vacca Agusta, nel processo che lo vede imputato insieme a altre cinque persone accusate a vario titolo di furto aggravato dei gioielli della contessa (che morì l’8 gennaio 2001 precipitando in mare dalla scogliera della sua villa a Portofino), tentata estorsione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e interferenza illecita nella vita privata. Il magistrato ha chiesto anche la condanna a 5 anni per il maggiordomo cingalese Hiran Perera, a sei anni e sette mesi per l’imprenditore Marco Barolo, nove mesi per l’amico di Raggio Tommaso Mambretti, sei mesi per Massimiliano Tarantolo e quattro mesi per Simone Di Bartolomei, manovali.(ANSA).