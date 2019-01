(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Le vacanze sono già finite, la Lazio è al lavoro da lunedì per la prima sfida del 2019. Sabato alle 15 contro il Novara all’Olimpico inizierà per la squadra di Simone Inzaghi il cammino dagli ottavi di quella Coppa Italia che negli ultimi 10 anni ha visto i biancocelesti arrivare in 4 finali e vincerne d2. L’ultima nel derby del 26 maggio contro la Roma che sancì una data storica. Un torneo che Inzaghi vuole vivere fino in fondo, come due anni fa, quando i biancocelesti furono fermati dalla Juventus in finale, anche se poi ci fu la rivincita nella Supercoppa italiana, o come nella passata stagione quando Immobile e compagni inciamparono solo ai rigori contro il Milan in semifinale. Inzaghi dovrebbe optare per un mix tra titolari e riserve, con Lukaku che può prendere la fascia di sinistra a centrocampo mentre in difesa, con Acerbi e Luiz Felipe, se la giocano Wallace e Caceres. A centrocampo potrebbe toccare a Luis Alberto, alle spalle della coppia Correa-Immobile, senza scartare del tutto l’opzione Caicedo.