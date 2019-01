(ANSA) – BOLOGNA, 10 GEN – Il Bologna prova a rilanciarsi dopo un 2018 da dimenticare. Con il mercato e non solo. Nel pomeriggio a Casteldebole è andata in scena la presentazione dei due nuovi rinforzi: Nicola Sansone e Roberto Soriano e l’appuntamento con i media ha dato modo all’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci di affrontare il tema stadio, ormai a un passo dalla svolta: “L’ultima settimana del mese presenteremo alla città il progetto di restyling del Dall’Ara”, ha detto. “Il Comune ha in mano il progetto ormai da un anno, proseguono colloqui per la definizione dei parcheggi e dell’antistadio e si lavora parallelamente al piano finanziario, con incontri con alcuni investitori. Ma se abbiamo deciso di presentarlo è perché siamo convinti che sono tasselli in via di definizione destinati ad andare al proprio posto”. Sul tema squadra, poi, l’ad ha annunciato ulteriori rinforzi: “Potrebbero arrivare altri due acquisti e patron Saputo ha in serbo un nuovo piano di investimenti che riguarderà anche la prossima estate”.