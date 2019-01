(ANSA) – GENOVA, 10 GEN – “Sono molto contento di ritrovare la Samp. Ci siamo voluti a vicenda”. Queste le prime parole da blucerchiato di Manolo Gabbiadini, appena sbarcato nell’aeroporto di Linate, a Milano. Torna a Genova a quattro anni di distanza, dopo le esperienze col il Napoli e la più recente con il Southampton. Con la Sampdoria, l’attaccante di 27 anni aveva collezionato 47 presenze e realizzato 15 gol. Domani effettuerà le visite mediche e poi si unirà ai nuovi compagni. La Sampdoria lo ha pagato complessivamente 12 milioni: tre subito per il prestito oneroso e 9 mln come riscatto obbligatorio a fine stagione. In uscita adesso c’è l’attaccante polacco Dawid Kownacki che è richiesto dallo Stoccarda.