(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Il marchio italiano Around the World Tours diventa americano. Creato 5 anni fa dal poliedrico viaggiatore Matteo Pennacchi, il sito è specializzato in giri del mondo, offre tutte le informazioni utili per circumnavigare la terra, propone molti itinerari e offre consulenza gratuita per disegnare l’itinerario giro del mondo ideale per ogni tipologia di viaggiatore. Offre inoltre la possibilità a l’utente di essere messo in contatto con l’operatore ideale a seconda del paese di partenza e del tipo di giro del mondo. www.aroundtheworldtours.com è stato oggi ceduto a Bootsnall.com e Airtreks.com, leader mondiali in biglietteria aerea multi-stop. Con questa mossa, il gruppo americano intende allargare l’offerta, proponendo ai propri clienti non solo voli giro del mondo, ma anche pacchetti all inclusive. In questo modo si posizionerà come leader sul mercato per questa ambita tipologia di viaggio.