(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Una denuncia per molestie sessuali presentata contro il magnate hollywoodiano Harvey Weinstein dall’attrice Ashley Judd è stata fatta cadere da un tribunale in California. Lo riferisce la Bbc. Judd, una delle prime accusatrici di Weinstein, sostiene di aver rifiutato le sue avance indesiderate e che lui avrebbe in seguito cercato di distruggerle la carriera. Su quest’ultimo punto il giudice ha sottolineato che la causa potrà andare avanti ma per quanto riguarda le molestie la legge sulle cattive condotte sessuali nei rapporti professionali, che è stata rivista per includere i produttori, non può essere applicata in modo retroattivo al caso. Weinstein è stato accusato da più di 75 donne di vari reati sessuali risalenti a molti anni fa, accuse che lui nega.